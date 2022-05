Piazza Zumaglini: cerimonia per 60 nuovi operatori di polizia locale

In una splendida e assolata mattinata dalla temperatura quasi estiva, oggi, mercoledì 11 maggio, in piazza Zumaglini a Vercelli, si è svolta in grande stile la cerimonia di chiusura del corso di formazione regionale per i 60 operatori di polizia locale neo assunti provenienti da 39 Comuni e/o Unioni di Comuni piemontesi.

Alla presenza delle principali autorità civili e militari, nonché dei sindaci delle varie Amministrazioni, a ciascun operatore è stata consegnata la cosiddetta “placca distintiva” che simboleggia l’effettiva immissione a ruolo. Ad animare musicalmente la manifestazione è stata la banda del Corpo di polizia municipale della Città di Torino. Per il capoluogo vercellese hanno ricevuto la “placca” cinque nuovi operatori: Carolina Clemente, Elena Fasano, Adriana Lariccia, Richard Lillaz e Barbara Stella Signorile.

