Tremila chilometri a piedi per donare protesi a chi non può più camminare

"I pellegrini di un tempo si mettevano sulla via per Santiago de Compostela, con uno scopo, una missione, un’intenzione nel cuore. Il 23 aprile 2022, giorno del mio 64° compleanno, anche io mi sono fatto pellegrino".

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.

"Riprenderò lo zaino, mio fedele compagno lungo l’intera Via Francigena da Canterbury a Roma che ho percorso nel 2019, un moderno bastone, un buon paio di scarpe - prosegue Fattori - Uscirò da casa e mi dirigerò verso la tomba dell’apostolo Giacomo, e poi verso Finisterre, “la fine del mondo”. Ma proprio come i pellegrini di un tempo, porterò con me un messaggio, una missione, un’intenzione nel cuore. Ogni passo che farò su questa strada, non sarà solo per me. Ogni passo sarà il passo di chi non ha le gambe o i piedi per farlo. Ogni passo sarà un pezzetto in più per fare un piccolo miracolo. Il miracolo di far camminare chi oggi non può, perché una mina gli ha portato via le gambe. Perché io ho qualcosa che i pellegrini di un tempo non avevano, e intendo impiegarla nel modo migliore possibile. Ho la connessione con voi, il vostro sostegno e partecipazione. Al mio cammino e alla causa che ho fatto mia. #iocamminoconemergency e tu?".

Per sostenere con una donazione l'impresa di Gianpaolo Fattori, che nei giorni scorsi ha fatto visita al nostro giornale e che La Sesia seguirà nelle sue tappe, basta cliccare qui.