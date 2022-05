Cani morti in zona industriale: taglia di 1.800 euro sui responsabili

Dopo la costernazione per il ritrovamento degli otto cani morti e richiusi in alcuni sacchi della spazzatura trovati nelle adiacenze della roggia Molinara sulla strada che conduce alla cascina Margaria, poco lontano dalla zona industriale vercellese dove sorge il polo Amazon, è ora iniziata la caccia ai colpevoli, in attesa che dagli esami autoptici si scoprano le cause della morte degli otto cani ritrovati in stato di avanzata decomposizione tra cui si riconoscono un San Bernardo ed un Pinscher.

"Per scoprire i responsabili diventa importante sapere dove e quando sono morti questi cani, se ammazzati o avvelenati e questo lo sapremo solo dopo gli esami autoptici. E' presto per fare supposizioni anche se noi un paio di idee le abbiamo - scrivono gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - ma per il momento le teniamo per noi per non influenzare le indagini in corso. Intanto - concludono gli animalisti di Aidaa - mettiamo una taglia di 1800 euro che sarà pagata a chi con la propria testimonianza e denuncia sottoscritta davanti alle forze dell'ordine che stanno seguendo il caso aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva i responsabili della morte di questi cani se essa è di natura violenta o colposa".