Asigliano: è il giorno della 586ª Corsa dei buoi

Oggi, domenica 8 maggio, è la giornata "clou" della patronale di Asigliano dedicata a san Vittore.

La terza giornata di festa si apre al mattino presto perché è anche la festa della mamma, e quindi, dalle ore 8, ci sarà la distribuzione delle azalee a cura dell’Associazione Lilt. Alle 9 si inizia a entrare nel vivo dei festeggiamenti, grazie al sottofondo musicale della Banda Cittadina e del Gruppo Tamburi di Santhià. A partire dalle 10 per tutto l’arco della giornata sino alle 19 il Circolo Sportivo 360° Sport apre le sue porte e invita tutti gli interessati a prove gratuite di tennis e padel (basta la prenotazione telefonica al 345 2647144).

Alle 10 è previsto l’arrivo del carro del pane di fronte al municipio, seguito dalla Messa solenne in onore di san Vittore. La cerimonia religiosa proseguirà poi con la tradizionale benedizione del pane e la processione che partirà dalla chiesa parrocchiale fino alla chiesetta di san Vittore, dove cresce l’attesa per la 586ª edizione della corsa dei buoi, prevista come sempre alle 12.

Dopo la corsa, alle 13 apre il salone polifunzionale per l’immancabile “Disnè dal dì dla festa”. Prenderà poi il via un pomeriggio ricco di intrattenimenti e divertimenti, per trascorrere una domenica di spensieratezza: alle ore 15 la presentazione dello spettacolo, che si svolgerà poi alle 18,30, “Falconeria - Fra Arte e Storia” insieme all’esperto Daniele Cominetti, e lo spettacolo dei burattini a cura di Eliseo Niemen, senza dimenticare le numerose mostre ed esposizioni aperte al pubblico. Alle 17,30 si terrà la processione con l’incanto del cero votivo sul sagrato della chiesa parrocchiale. Anche oggi “il ristorante” del Comitato folkloristico asiglianese aprirà alle 19,30 nel polifunzionale e da metà serata in poi ci si potrà scatenare a ritmo di musica grazie all’Orchestra Tonya Todisco.