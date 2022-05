"Corsa contro la fame " a parco Kennedy

L’Istituto Scuole Cristiane parteciperà alla “Corsa contro la fame” lunedì 9 e martedì 10 maggio. L'appuntamento è dalle 14 alle 16 a parco Kennedy.

L’iniziativa, promossa ogni anno all’interno delle scuole italiane da Azione contro la Fame e patrocinata dal Coni, prevede sensibilizzazione in aula, mobilitazione giovanile e attività sportiva all’aperto. Sono oltre mille e duecento le scuole di ogni ordine e grado (novecento docenti coordinatori) che si mobilitano, insieme, per le comunità più povere del mondo colpite dalla fame e dalla malnutrizione infantile. E' il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo. Un vero e proprio movimento di studenti “podisti”.

In Italia, questo anno, sono 120 mila gli studenti, di oltre 450 Istituti comprensivi, che nelle prossime settimane daranno vita ad una grande corsa solidale in 82 città italiane, tra le quali, appunto, Vercelli.



“Con questo progetto, grazie all’impegno di migliaia di studenti e dei docenti - dichiara Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la Fame - accendiamo i riflettori sulla crisi alimentare che colpisce le comunità più vulnerabili del mondo le quali, oltre alla attuale emergenza sanitaria, sono spesso già flagellate da guerre, povertà ed effetti dei cambiamenti climatici. Negli studenti e nei docenti troviamo i nostri principali ‘alleati’, a dimostrazione del fatto che la scuola, con il coinvolgimento di tutti i suoi attori, può trovare quelle sinergie utili per contribuire, davvero, alla

creazione di un mondo migliore e, soprattutto, libero dalla fame”.

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame. Da 40 anni, in circa 50 Paesi, salva la vita di bambini malnutriti, assicura alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione, consentendo a intere comunità di vivere libere dalla fame.