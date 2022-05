Vercelli: "Ascoltiamo, senza mai giudicare"

Donano ascolto.

E lo fanno mettendo alcune ore del loro tempo a disposizione di chi ha bisogno di esprimere, in modo anonimo e confidenziale, la propria sofferenza. Sono i volontari di Telefono Amico. «A monte c’è sempre un dramma, solitudine, povertà, malattia, il Covid, anche violenze domestiche, passando per depressione, ansia, problemi familiari, tradimenti» spiega Raffaele Napolitano, presidente del gruppo, che lancia un appello per reclutare nuovi volontari.

