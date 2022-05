"Insulti, cibo marcio, sporcizia e topi: non ne possiamo più"

«Siamo esausti. Non ne possiamo davvero più».

Sono le parole di sconforto di Luciano Manzini e di Maria Rosa Galliano, residenti negli alloggi di edilizia popolare di corso Salamano 48. «La situazione è diventata insostenibile. Andiamo avanti così da 15 anni. Ora ci rivolgiamo direttamente al sindaco, che si prenda a cuore la nostra causa». Al civico 48 di corso Salamano c’è una palazzina di proprietà di Atc Piemonte Nord. Già all'ingresso il degrado è evidente: salta all'occhio la selva rigogliosa che invade il vialetto. Un'altissima palma campeggia quasi al livello del tetto. Il cortile negli anni è stato trasformato in deposito di auto abbandonate e negli scantinati si può trovare di tutto, dal cibo marcio agli escrementi.

La risposta di Atc Piemonte Nord

Da Atc (un geometra è andato a fare un sopralluogo proprio dopo il primo contatto con il nostro giornale) fanno sapere, che «in primo luogo, all'ente non è mai pervenuta alcuna richiesta di occuparsi del verde: l'attività di sfalcio e cura delle piante, comunque, non è a carico dell’Agenzia, e se gli inquilini volessero farne domanda, verrebbe incaricata una ditta esterna. In secondo luogo, è in corso la verifica della situazione dei tombini e sarà invece l’Atc stessa a farsi carico in tempi brevi di eventuali operazioni di derattizzazione». Per quanto concerne invece la problematica dell’inciviltà dei vicini di casa, l'ente dichiara di non poter fare molto: «Viene fatta richiesta ai condòmini di attenersi alle linee guida di comportamento che fondamentalmente includono le norme base di etica e civiltà, tra cui spicca il divieto di ledere i diritti altrui. Tuttavia a livello pratico, purtroppo, non abbiamo modo di agire».

