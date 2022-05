Santhià: girano un video impugnando fucili, coltelli e machete

Hanno girato un video in un condominio di Santhià impugnando armi e coltelli: i carabinieri del Reparto operativo di Vercelli hanno identificato e denunciato quattro giovani per detenzione illecita di armi e munizionamento.

"Il fenomeno delle bande giovanili, pur nella loro complessa eterogeneità, può essere definito come gruppi di ragazzi che condividono miti, valori e modelli culturali in contrasto con le norme proprie della comunità più ampia a cui fanno riferimento - spiegano dal Comando provinciale - Negli ultimi tempi, tuttavia, la situazione è degenerata tant’è che nei quartieri periferici di alcune metropoli italiane si è assistito a risse da parte di bande armate contrapposte che si sono affrontate in maniera particolarmente aggressiva. I carabinieri del Nucleo informativo di Vercelli, da alcuni mesi, hanno iniziato a monitorare i canali social ed i siti internet utilizzati dai giovani per mantenere sotto controllo la situazione".

Grazie a questa costante opera di osservazione, una settimana fa è stato individuato un video che era stato girato in un condominio popolare di Santhià ove i protagonisti, giovani per lo più stranieri, alcuni dei quali incappucciati, brandivano coltelli di grosse dimensioni con fare minaccioso, impugnavano pistole semiautomatiche, e mostravano munizioni, esibendo diverse banconote e delle bustine verosimilmente contenenti sostanze stupefacenti. Nei testi delle canzoni facevano chiari riferimenti a forti disagi sociali patiti dal problematico contesto abitativo (condominio popolare malfamato) ed a una forte insofferenza verso l’operato delle forze dell'ordine.

L’attività di indagine dei carabinieri del Reparto operativo ha permesso, nel giro di alcuni giorni, di identificare una decina di giovani residenti a Santhià, Alice Castello e Cavaglia (Bi). Nei loro riguardi è stato chiesto alla Procura della Repubblica di Vercelli, l’emissione di un decreto di perquisizione nell’ipotesi di reato di detenzione illegale di armi, munizioni e di sostanze stupefacenti. Nelle prime ore della mattinata del 3 maggio, con l’impiego di diversi carabinieri delle Compagnie di Vercelli, Borgosesia e Biella e di due unità cinofile del Nucleo carabinieri di Volpiano (To) dedite alla ricerca di stupefacenti, armi e materiale esplosivo, sono state eseguite le perquisizioni locali e personali, che hanno portato al ritrovamento di diversi coltelli, pugnali, machete di grosse dimensioni, munizioni, un revolver ad aria compressa ed una carabina calibro 9 detenuta illegalmente, nonché dei passamontagna ed un manoscritto di una canzone con frasi contenenti un forte rancore verso le forze dell'ordine.