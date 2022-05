Liberi di scegliere: i ragazzi "speciali" ospiti alla prova generale

Liberi di scegliere odv: sabato 7 maggio alle 18 in platea al Teatro Civico di Vercelli, i ragazzi speciali di Vercelli e dintorni, assisteranno alla prova generale del concerto in programma nella stessa serata che avrà quali protagonisti l'Orchestra Camerata Ducale, impreziosita dal Violino solista di Giulia Rimonda e diretta dal Maestro Emmanuel Tjeknavorian.

Il programma musicale prevede: Concerto in mi-minore per violino e orchestra op.64 di Felix Mendelssohn e Sinfonia n. 3 in mi b maggiore, op.55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven.

"Nell’ambito della stagione musicale 2021/2022 e dopo le due positive esperienze delle scorso anno con il progetto Music Tandem - spiega il presidente di Liberi di Scegliere odv Adriano Greppi - anche quest’anno, grazie alla sensibilità del direttore artistico Cristina Canziani della Camerata Ducale, del direttore musicale Guido Rimonda, in sinergia con la responsabile della comunicazione Carolina Melpignano, i nostri ragazzi speciali saranno ospiti al Civico. Come sempre, ripercorrendo il concetto inclusivo, da sempre tema dominante della nostra associazione, invitati alla prova generale saranno tutti i ragazzi speciali appartenenti ad ogni associazione del territorio".

Oltre ai ragazzi di Liberi di scegliere odv, ci saranno i ragazzi dell’Anffas di Vercelli, dell’Angsa Novara-Vercelli, degli Special Olympics - Rosa Blu Vercelli, di Perdincibacco odv, dei centri diurni del Comune di Vercelli, Cascina Bargè e Galilei, "e naturalmente tutti i ragazzi e le persone “speciali” che vorranno partecipare" sottolinea Greppi.

Per ragioni organizzative, si richiede conferma di partecipazione entro e non oltre mercoledì 4 maggio telefonando ai numeri 366 3676801 o 338.9696607, oppure via mail all'indirizzo: [email protected] specificando se la/le persona/e deambula/no o se si muovono in carrozzina. "Per ogni gruppo ci dovrà essere almeno un accompagnatore, anche per i singoli

partecipanti se necessitano di particolare attenzione - aggiunge il presidente di Liberi di scegliere - L’accesso sarà regolato dalle norme anti Covid 19 in vigore".