Asigliano: un ricco menù per i giorni della festa

Con il ritorno in grande stile della festa patronale, torna anche il ricco menu preparato con cura dal Comitato Folkloristico Asiglianese, per la prima volta coadiuvato dagli alunni dell'Istituto Alberghiero di Trino, con cui quest'anno il Comitato ha stipulato una convenzione.

Ogni sera tante prelibatezze da gustare nel salone polifunzionale adibito a ristorante in occasione dei festeggiamenti: da venerdì 6 a martedì 10 maggio, il padiglione gastronomico aprirà alle 19,30 e domenica 8 non potrà mancare il tradizionale “Disnè dal dì dla festa” alle ore 13, dopo la corsa dei buoi. Il menu è alla carta e prevede fra gli antipasti un tris tipico piemontese, una tartare di carne cruda, un flan di verze con fonduta e le bistecche in carpione. Come primi, la scelta potrà ricadere fra piatti piemontesi quali panissa, agnolotti al ragù e fagiolata con crostini, oppure le classiche pappardelle al ragù di cinghiale e le penne al pomodoro. Passando ai secondi, anche qui i cuochi del Comitato sapranno accontentare i palati più fini, rispettando la tradizione vercellese con le lumache in umido o il merluzzo e cipolle accompagnati dalla polenta, ma proponendo anche piatti più internazionali come l’hamburger di fassona con patatine fritte, oppure lo stufato d’asino con polenta, e ancora, per chi gradisse un secondo di pesce, un ottimo fritto misto. Come alternativa di contorno, oltre alle patatine, sarà disponibile anche la peperonata.

Poiché non c’è modo migliore di un buon dessert per chiudere in bellezza un pasto, la proposta dolce è allettante e include tiramisù, tartufo, sorbetto al limone o i deliziosi Asianot della Pasticceria Godino con zabaione. La serata conclusiva, dalle 20,30 in poi, sarà dedicata alla “Grande grigliata mista”. In accompagnamento al buon cibo, tutti i commensali potranno gustare ottimi vini rossi o bianchi, ma anche birra, acqua e bibite, e infine caffè e amari.

Data la grande quantità di richieste previste è fortemente consigliata la prenotazione: contattando il 3408347527 oppure via social tramite facebook cliccando sulla voce “Ordina” alla pagina ufficiale del Comitato Folkloristico Asiglianese.