Vercelli: Fiat Dobló in comodato gratuito alla Cascina Bargè

"Quest’iniziativa nasce dall'idea di realizzare qualcosa di utile in modo virtuoso. Non posso che ringraziare di cuore tutti i 43 sponsor che hanno contribuito ad offrire qualcosa di concreto alla nostra collettività, un mezzo che consentirà ai ragazzi di muoversi in maggior sicurezza e comodità" ha dichiarato il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro venerdì 29 aprile in apertura della cerimonia di consegna di un Fiat Dobló alla Cascina Bargè.

L’automezzo è stato consegnato in comodato d’uso gratuito agli operatori della Cascina dalla società Global Mobility System - Gms e sarà destinato alle attività sociali dell’amministrazione comunale per i prossimi quattro anni, durante i quali saranno i volontari della stessa Cascina Bargè a occuparsi del suo mantenimento.

Cascina Bargè è fiore all’occhiello del nostro territorio per il coinvolgimento delle persone disabili nel lavoro della terra, nella cura degli animali, e nella produzione e vendita di prodotti agricoli a km 0, e proprio nel verde del suo giardino si è svolta la presentazione del nuovo Fiat Doblò, in presenza anche dell’assessore al Personale Ombretta Olivetti e dell’assessore alle Politiche Giovanili e Decoro Urbano Emanuele Pozzolo.

"Questo progetto nasce nel 2008 - ha spiegato Simona Paitoni di Gms - Siamo arrivati a oggi, dopo aver visto i risultati di questi anni e il lavoro di queste persone speciali, che portano avanti una bellissima attività. Ringrazio loro e ringrazio tutte le aziende che hanno creduto nell’iniziativa fin da subito, senza le quali oggi non saremmo qui".

Nel corso della cerimonia sono state consegnate le pergamene alle aziende che hanno finanziato il progetto, il cui logo è riportato sui lati del furgoncino.