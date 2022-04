Imprese del terziario: il futuro è nella digitalizzazione

Un’indagine sul campo del Centro studi sul terziario del Piemonte Nord, attuata attraverso un questionario semistrutturato rivolto alle aziende associate all’Ente Bilaterale del terziario della Provincia di Vercelli, che comprende Ascom Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil territoriali, ha evidenziato eccellenze e criticità sul processo di digitalizzazione delle imprese associate.

Sono stati circa 200 i riscontri utili, suddivisi in tre macrocomponenti: commercio, turismo (strutture ricettive, bar e ristoranti) e servizi alle persone e alle aziende. I risultati confermano complessivamente il dualismo tra le aziende orientate alla digitalizzazione e quelli più tradizionali, e che il rinnovamento tecnologico viene attuato più per necessità che per convinzione.

