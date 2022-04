Spaccio a Borgo Vercelli: divieto di accedere in discoteca per due anni

Spaccio di stupefacenti in un locale vercellese: oltre alla denuncia, due giovani non potranno entrare in discoteca per due anni.

Nello notte tra il 24 ed il 25 aprile il personale di polizia, su segnalazione degli addetti alla sicurezza della discoteca di Borgo Vercelli, ha proceduto al controllo di alcuni giovani, notati con fare sospetto nell’area dei servizi igienici. Tre ragazzi sono stati quindi trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, tipo cocaina e hashish, detenute per uso personale e perciò segnalati in via ammnistrativa alla competente Autorità prefettizia.

Contestualmente, i poliziotti hanno individuato altri due giovani, appena ventenni, della provincia di Novara i quali, poco prima, nel parcheggio del locale, avevano veduto la sostanza stupefacente. Per questi due ragazzi, trovati ancora in possesso di un piccola quantità di hashish che è stata sequestrata, è scattata la denuncia per spaccio. "Trattandosi di soggetti noti alle forze dell’ordine, per aver commesso rilevanti reati come rapine a danno di coetanei ed furti, in concorso tra loro e con altri giovani pregiudicati in modalità criminali che richiamano le cosiddette "baby gang" - spiegano dalla Questura di Vercelli - ed evidenziando già, malgrado siano molto giovani, una rilevante pericolosità per il locale e gli altri avventori, il questore ha emesso d’urgenza i provvedimenti di divieto di accesso alla predetta discoteca ed alle relative immediate pertinenze per la durata di due anni".