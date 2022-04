Nasce il nuovo sportello dedicato a "Logistica e trasporti"

Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) ha attivato un nuovo "Sportello Logistica e Trasporti".

Il servizio fornirà consulenza qualificata sui temi del diritto dei trasporti marittimi, stradali, ferroviari, aerei, intermodali (es.: reclami per perdita o danno del carico, danni da ritardo, mancata consegna e furti, trasbordo e sub trasporto, redazione dei documenti di trasporto, incoterms) e della logistica e servizi portuali (es.: contratti di spedizione, di trasporto marittimo, terrestre, ferroviario e intermodale, di deposito, servizi di logistica integrata, terminal e interporti, concessioni portuali, operazioni di imbarco-sbarco, servizi portuali).

«L’attività di sportello – spiega il direttore di Cnvv, Carlo Mezzano – consisterà in consulenze individuali a fronte di richieste specifiche e in momenti di formazione collettiva; si svolgerà in modalità telematica e senza costi aggiuntivi per le aziende, che potranno confrontarsi con i professionisti dello Studio legale Mordiglia». La prima occasione di formazione è il webinar intitolato “Le recenti modifiche al contratto di spedizione e di trasporto introdotte dai D.L. 152/2021 e 21/2022: prime valutazioni ed effetti pratici”, che è in programma giovedì 5 maggio 2022 alle 10. I lavori saranno aperti da Anna Ida Russo, Ceo di Trasgo srl e vicepresidente di Cnvv con delega all’Internazionalizzazione; seguiranno gli interventi di Marco Lenti e Nicola Nardi, dello Studio legale Mordiglia, dedicati rispettivamente ai seguenti argomenti: “Le modifiche al Codice Civile introdotte dal D.L. 152/2021 convertito con L. 233/2021 relative ai contratti di spedizione e di trasporto, al privilegio dei crediti del vettore sulle merci” e “Le novità introdotte dal D.L. 21/2022 in ordine al requisito della forma scritta dei contratti di autotrasporto e all’applicazione delle tariffe individuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.