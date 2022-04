Vercelli: le celebrazioni per il 25 Aprile

Sarà affidata al professor Giacomo Ferrari, presidente dell'Anpi cittadina, l’orazione ufficiale della celebrazione della Festa della Liberazione a Vercelli. Il programma della cerimonia di lunedì 25 aprile prevede, alle ore 9,45, il raduno in piazza Cesare Battisti; alle 10 la deposizione delle corone di alloro al monumento ai Caduti di tutte le Guerre, quindi il trasferimento in piazza Camana: qui, dalle 10,40 si terranno: la deposizione delle corone di alloro al monumento della Resistenza e la messa in suffragio dei caduti per la libertà, celebrata da monsignor Mario Allolio, vicario generale della Diocesi; seguiranno i saluti delle autorità (il sindaco, il presidente della Provincia e il prefetto) e l’orazione del professor Ferrari.

In caso di pioggia il programma subirà alcune modifiche. Il raduno, sempre alle 9,45, sarà sul sagrato della basilica di Sant’Andrea dove, alle 10, verrà celebrata la messa; alle 11 il trasferimento al Piccolo Studio per il saluto delle autorità e l’orazione ufficiale. Poi, alle 11,40, si raggiungerà piazza Battisti per la deposizione delle corone di alloro al monumento ai Caduti di tutte le Guerre e, di seguito, piazza Camana per la deposizione delle corone di alloro al monumento della Resistenza.