Vercelli: in una panchina il proiettile che uccise un giovane partigiano

In quella panca, portata via nel 1945 dalla torretta dei fascisti di via Trino, è ancora conficcato un proiettile.

Lunedì 25 aprile la potranno vedere tutti coloro che accoglieranno l’invito di Aniceto Graziano per la Festa della Liberazione: ritrovarsi al “Sacrario dei Bravi ragazzi partigiani” per dire insieme una preghiera “per loro e per tutti i giovani che come loro hanno creduto di salvare l’Italia. È nostro dovere – si legge appunto nell’invito del pensionato vercellese – non dimenticarli: se oggi noi abbiamo tutte queste belle cose, dobbiamo ringraziare loro”. La celebrazione avrà inizio alle ore 15: è prevista la messa, celebrata da monsignor Giuseppe Cavallone, poi si canterà l’Inno nazionale e verrà suonato il silenzio. Saranno presenti anche molti bambini.

