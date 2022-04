Unione Coser: Il Tar dà ragione a Costanzana, Pertengo e Pezzana

Si è conclusa forse definitivamente ieri sera, giovedì 21 aprile, davanti al Tar, la vicenda dello scioglimento dell'Unione Coser Bassa Vercellese: il Tribunale amministrativo regionale ha infatti respinto il ricorso dei Comuni di Caresana, Motta de' Conti e Stroppiana.

Il 31 gennaio scorso i consigli comunali di Costanzana, Pertengo e Pezzana, gli altri 3 paesi che facevano parte dell'Unione nata 21 anni fa, avevano votato per lo scioglimento dell'ente. Immediata la reazione degli altri tre primi cittadini che avevano ricorso al Tar contro queste delibere per far annullare la decisione, ma con esito negativo.