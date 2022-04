Aggressioni ai dipendenti pubblici: perchè avvengono e come difendersi

Le aggressioni ai lavoratori che operano soprattutto nei settori a contatto con il pubblico stanno aumentando in maniera esponenziale.

Ad essere più colpiti sono i “tecnici della salute”: infermieri, assistenti sociali e personale normalmente impegnate in servizi educativi e riabilitativi. Tre aggrediti su quattro sono donne. Lo psicologo e “mental coach” Filippo Zizzadoro spiega quali sono le tipologie di aggressività, perchè vi sono più esposti i lavoratori in contatto con il pubblico e quali sono le tecniche di “de escalation” da utilizzare per “disinnescare” i potenziali conflitti.

L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 22 aprile