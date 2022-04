Siccità: incontro in Est Sesia per salvare i raccolti

Allarme siccità: i Consorzi irrigui e le istituzioni al lavoro per salvare i raccolti.

Nel pomeriggio di venerdì 22 aprile nella sede di Novara dell’Associazione Irrigazione Est Sesia è convocato un incontro urgente per affrontare la grave crisi idrica che mette a rischio il raccolto di migliaia di aziende agricole. Al tavolo di lavoro siederanno i Consorzi irrigui e di bonifica Est Sesia, Ovest Sesia e Baraggia Biellese e Vercellese, le Associazioni di categoria agricole e i rappresentanti delle Istituzioni per cercare una soluzione congiunta di emergenza che parta dal riconoscimento dello stato di calamità con le deroghe sui prelievi dei corsi d’acqua superficiali e sul deflusso ecologico.

Spiega l’ingegner Mario Fossati dell’Est Sesia: “I Consorzi piemontesi hanno anche pronto un pacchetto di proposte a breve e lungo termine che non possono prescindere dai necessari sostegni pubblici finalizzate ad un piano di infrastrutture idrauliche ed invasi per trattenere le acque di pioggia rispondendo così ad esigenze agricole, idrauliche, energetiche, ambientali ed anche idropotabili”. L’incontro è finalizzato a proporre provvedimenti urgenti per l’acqua: attualmente l’agricoltura è un asset divenuto ormai strategico considerando che l’autosufficienza alimentare ed energetica sono obiettivi che le emergenze pandemica e bellica hanno reso prioritari per il Paese.