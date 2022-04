Cinque podi per le giovani promesse della Yanagi

Cinque podi di cui uno d’oro per i giovani karateka della Yanagi impegnati con la rappresentativa piemontese al 29° Trofeo delle Regioni di Busto Arsizio.

Dopo tre anni, causa pandemia Covid-19, ritorna il Trofeo delle Regioni, gara nazionale di karate tradizionale (FIKTA) riservata alle giovani promesse che rivestono il grado di cintura nera, in età compresa tra 15 e 21 anni, selezionate per rappresentare la propria regione.

La manifestazione si è svolta domenica scorsa al Palasport di Busto Arsizio.

Ottimi i risultati ottenuti dai cinque giovani atleti appartenenti alla società Yanagi Karate Club ASD Vercelli convocati a difendere i colori del Piemonte. Tutti hanno ben figurato conquistando ben quattro medaglie nelle prove individuali e una a squadre.

Nel kata (forme) medaglie d’argento e di bronzo rispettivamente per Federico Zucco e Francesca Babbini nella classe Speranze (17-18 anni). (nella foto)

Alquanto lusinghiere le prove nel kumite (combattimento) dove Luca Tressoldi, con incontri di alto livello, si è aggiudicato la medaglia d’oro in una numerosissima classe Juniores - 70 Kg. Ancora una medaglia, questa volta d’argento, per la brava Francesca Babbini che ha dovuto cedere di misura nell’incontro di finale.

Medaglia di bronzo anche per la squadra femminile di kumite con Francesca Babbini che completa il tris.

I loro risultati hanno contribuito in maniera fondamentale a far classificare il Piemonte al terzo posto dietro la Lombardia e il Veneto.

Hanno fornito buone prestazioni anche le altre giovani cinture nere della scuola Yanagi: Erin Tressoldi e Raffaele Di Manso.

Grande soddisfazione nell’ambiente societario per la crescita dimostrata in campo nazionale da questi giovani karateka bicciolani. Il lavoro certosino svolto in questi ultimi anni dal maestro Ivano Caruso, cintura nera 6° dan e direttore tecnico della Yanagi con sede in via degli Zuavi 14, coadiuvato dal neo maestro 5° dan Alessio Sampietro, ha dato i suoi frutti e ben 3 giovani cinture nere, a seguito dei risultasti conseguiti in campo nazionale in questi ultimi anni, sono ora inseriti nella ristretta rosa della nazionale maggiore di kumite: Alessandro Ferrari, Marco Babbini e da alcuni mesi anche il giovanissimo Luca Tressoldi.