Vercelli: incendio all'ex Opn

Intorno alle ore 11.30 di oggi, venerdì 15 aprile, la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Vercelli è stata allertata per un incendio nell'Edificio ex Opn dell'Asl, che ha visto impegnate 2 squadre nella estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell'area interessata. Non ci sono feriti da segnalare.