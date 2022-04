I riti della Settimana Santa tra tradizione e sicurezza

Dopo due anni di fermo, attuando tutte le misure di sicurezze possibili, riprendono a Vercelli i riti della Settimana Santa.

Una Settimana Santa all’insegna della tradizione e della prudenza. Cambio di percorso per la secolare Processione delle Macchine in programma oggi, venerdì 15 aprile, che eviterà le vie più strette, lungo un tracciato a prova di assembramento. La processione partirà dal sagrato di Sant’Andrea e lì farà ritorno: tutta la liturgia si svolgerà all’aperto. E anche se non c’è l’obbligo di utilizzo delle Ffp2, la Chiesa eusebiana ne consiglia comunque l’uso.

Il Comune in collaborazione con l’Arcidiocesi ha realizzato il video "Crocifissi: storie e riti", sei puntate su YouTube, che raccontano storia e tradizione pasquale vercellese. L'arcivescovo di Vercelli monsignor Marco Arnolfo offre una riflessione sulla Pasqua ai lettori del nostro giornale.

