Diciottenne investita a Gattinara: donati gli organi

La famiglia di Julia Gaspari, la giovane morta a Gattinara nel primo pomeriggio di mercoledì 13 aprile, ha deciso di donare i suoi organi.

La diciottenne e un’amica di 17 anni stavano attraversando sulle strisce pedonali in corso Valsesia quando sono state travolte da una Mercedes Station Wagon. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale del 118, prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente, Julia è spirata sul posto. La diciasettenne gattinarese M.F. è stata trasportata in elisoccorso in codice giallo all’ospedale di Novara. Julia, originaria di Brusnengo, frequentava insieme all’amica la classe quarta A indirizzo gestione dell’ambiente e del territorio a Romagnano Sesia, sede staccata dell’istituto Bonfantini di Novara.

La salma della giovane è stata ricomposta nelle camere mortuarie dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

