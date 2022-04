Daniele Bello, l'artista delle sculture che "vivono" nel legno

Varcando il “Principato di Casimiro”, la sensazione è di entrare in un mondo fantastico.

Al centro della stanza un piccolo dinosauro. Tutto attorno gnomi di varie altezze con i cappelli colorati, gufi, spiriti del bosco con i baffoni e la pipa. E un’aquila che sembra essersi appena aggrappata a un ramo. È il regno delle sculture di legno create con la motosega da Daniele Bello, artista di Quinto Vercellese. L’ultima opera che ha completato è un porta fortuna: uno gnomo che ha donato all’associazione 12Dicembre e che è stato consegnato a Chicca Isola come premio per i suoi risultati sportivi ma anche e soprattutto per il suo coraggio e la sua perseveranza.

