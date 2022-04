"Coltiviamo abilità": assunti i primi ragazzi "speciali"

L’agricoltura sociale come mezzo per integrare nel mondo del lavoro le persone svantaggiate o con disabilità.

È l’obiettivo del progetto “Coltiviamo abilità - Attività di agricoltura sociale per promuovere l’integrazione socio-lavorativa di ragazzi con disabilità”, promosso dal Comune di Vercelli e finanziato dalla Cassa di Risparmio di Torino, in collaborazione con Centro per l’Impiego di Vercelli, Ascom, Formater, Istituto d’Istruzione secondaria superiore Galileo Ferraris, Nodo Provinciale contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli e cooperativa Start.

Già quattro ragazzi sono stati assunti con contrati di tirocinio o apprendistato e lavorano alla Cascina Bargè, e l'intenzione è quella di rivendere i prodotti che coltivano e, in futuro, proporre un'attività di apicoltura.

