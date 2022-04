Provincia di Vercelli: misure straordinarie a sostegno dell'agricoltura

“A situazioni straordinarie occorre rispondere con misure straordinarie”.

Così il vicepresidente della Provincia di Vercelli con delega alle Politiche agricole e alle Risorse idriche Davide Gilardino commenta la decisione assunta dalla Provincia di autorizzare la deroga temporanea agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico dei fiumi. “L’emergenza idrica che interessa in particolare il nord Italia è nota a tutti - dice il vicepresidente - Il deficit idrico registrato nella nostra zona di riferimento, nel momento in cui per il comparto agricolo è iniziata la stagione più importante dell’anno, vede un preoccupante -80% nelle aste del Sesia, -74% nella Dora Baltea, da -68% a -87% nel Po".

"Qualche giorno fa abbiamo ricevuto da parte dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, dell’Associazione Irrigazione Ovest Sesia e del Consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese richieste di autorizzazione temporanea a minori rilasci di deflusso ecologico per le derivazioni d’uso irriguo - prosegue Gilardino - D’intesa con il presidente Botta ci siamo allora subito attivati promuovendo incontri con la Regione Piemonte, le Province di Novara e Biella e la Città metropolitana di Torino, i territori interessati dalle derivazioni irrigue dei consorzi”.

Da questi incontri è emersa la sussistenza delle motivazioni necessarie e lunedì il presidente Botta ha prontamente adottato il decreto che riduce temporaneamente le portate da rilasciare in alveo offrendo quindi una maggiore quantità d’acqua alle necessità agricole. “Non intendiamo fermarci qui - dice Gilardino - Con questa operazione riusciamo a garantire l’irrigazione di circa il 20% del territorio agricolo. È evidente che dobbiamo sforzarci e creare le condizioni per fare di più”. “Si tratta di un primo passo - chiude il Presidente Eraldo Botta - con il quale, grazie al prezioso impegno del Vicepresidente, siamo riusciti a dare una rapida e concreta risposta al settore agricolo. Proseguiremo gli incontri con la Regione Piemonte e gli altri soggetti istituzionali. La nostra attenzione su questo tema sarà massima”.