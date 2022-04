Vercelli, processione delle Macchine: tutti i divieti temporanei

Venerdì 15 aprile ritorna a Vercelli la storica “Processione delle Macchine”.

A tale scopo, sono stati temporaneamente istituiti i seguenti divieti:

Dalle ore 12 alle ore 24 è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via F.lli Ponti, tratto antistante la Chiesa di S. Anna - su ambo i lati; Dalle ore 18 e sino al termine della manifestazione religiosa, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in:

via G. Bicheri (tutta);

piazza S. Eusebio: vialetto antistante il Seminario Arcivescovile, tratto da G. Bicheri a civico n. 6;

piazza d’Angennes: area ricompresa tra il campanile e l’Arcivescovado, e tratto da civico n. 6 a via Mella;

Mella; via Duomo (tutta);

via Gioberti: da via Foa a piazza Cavour - ambo i lati;

via Ferraris: da via Cavour a via Bicheri – ambo i lati;

3. Dalle ore 20:30 e sino al termine della manifestazione religiosa, è temporaneamente vietata la circolazione di tutti i

veicoli, lungo l’itinerario: via G. Ferraris, via G. Bicheri, piazza S. Eusebio, piazza d’Angennes, via Duomo, via Gioberti,

piazza Cavour e via Ferraris.