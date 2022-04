La benedizione dei rami d’ulivo avvenuta nelle messe prefestive di sabato 9 e in quelle festive di domenica 10 aprile ha sancito l’avvio della Settimana Santa che “accompagnerà” i fedeli cattolici sino alla proclamazione della Risurrezione durante la grande veglia del Sabato Santo.

La “Domenica delle Palme” è la ricorrenza religiosa con cui la Chiesa ricorda l’ingresso trionfale di Gesù nella città di Gerusalemme per portare a compimento il Suo mistero pasquale. In Cattedrale a Vercelli, chiesa madre della diocesi, la benedizione è avvenuta sul sagrato di piazza Sant’Eusebio con l’Arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo, che ha implorato il dono della pace affinché «non cediamo mai alla tentazione della violenza e delle armi», anche perché «non esiste una guerra che può essere dichiarata “giusta”, una guerra “santa”». Proprio per tali considerazioni, ecco, che «solo la pace è giusta e santa», è la breve esortazione fatta dal Pastore eusebiano prima di guidare i fedeli in una piccola processione verso l’interno per la celebrazione della messa “scandita” dalle letture bibliche, tra cui il racconto della Passione che, in questo anno liturgico C, è stato quello del Vangelo di Luca (22,14 - 23,56).