Tronzano: grande festa per i trent'anni della LBA

La LBA di Tronzano compie 30 anni.

Sabato 9 aprile, i titolari e fondatori dell’azienda Ezio Apprato e Nuccio Biondi, insieme alle famiglie dei loro dipendenti e collaboratori, hanno voluto ricordare il loro 30° anno di attività. Un appuntamento a cui hanno preso parte anche il presidente della provincia di Vercelli Eraldo Botta e il sindaco di Tronzano Michele Pairotto. L’azienda, fondata nel 1992, nel corso degli anni è cresciuta sino a diventare leader nella progettazione e costruzione di imballaggi in legno: “Quando siamo nati avevamo appena 7 dipendenti – spiega Ezio Apprato – oggi contiamo circa 60 dipendenti tra diretti e indiretti, distribuiti tra gli stabilimenti di Tronzano e Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, e alcuni "resident" in aziende clienti. Quella degli imballaggi speciali in Italia è una nicchia di mercato che vale 250 milioni di euro. Noi, nel 2021, abbiamo fatturato 7,5 milioni di euro, trasformando circa 6 mila metri cubi di legno”. LBA è ormai una realtà importante del territorio, che esporta i suoi prodotti in tutto il mondo, grazie alla progettazione in house fatta nella sede di Tronzano, sempre attenta all’innovazione, alla qualità del prodotto, e con grande attenzione al “green”, attraverso l’impianto fotovoltaico da 27 kw installato sul tetto del capannone, in grado di soddisfare il 50% del fabbisogno energetico, e un nuovo impianto in progetto da 60 kw.

“Queste aziende sono la vera anima del territorio – commenta il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, a margine del tour in azienda – Quando si parla di spopolamento o di difficoltà nel crescere, c’è bisogno di lavoro. Oggi LBA ci ha dimostrato di saper creare occupazione con altissima professionalità, attenzione al prodotto e qualità. Questo è lo spirito con cui molte aziende del territorio. Il Vercellese è fatto di grandi eccellenze che vanno dal polo biomedicale di Saluggia, alle grandi imprese che si stanno insediando su Vercelli, o ai grandi marchi della Valsesia come Lavazza e Loro Piana. Tutte realtà che hanno puntato sempre sulla qualità, creando lavoro con altre professionalità”. “Le Amministrazioni Comunali di Tronzano ringraziano LBA – commenta il sindaco Michele Pairotto – Questa è una realtà che ha 30 anni di storia sul territorio comunale che ha occupato e occupa tutt’ora molti tronzanesi. Questa azienda – conclude - crea benessere e sviluppo per il nostro territorio di cui dobbiamo essere fieri”.