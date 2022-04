"Anche a Vercelli la polizia sarà dotata di taser"

Gentile direttore,

dopo anni di battaglia e dopo le attese dovute alla sperimentazione del Taser, finalmente anche a Vercelli come in altre città sarà resa attiva l’operatività della pistola ad impulsi elettrici. Quella sul Taser e sull’utilizzo delle bodycam, rientra tra le battaglie storiche del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), che si ritiene più che soddisfatto dei risultati finora ottenuti. Una nuova tecnologia, che garantisce maggiore tutela sia alle forze dell’Ordine che operano in strada, sia ai soggetti protagonisti di condotte violente verso altri o verso sé stessi (ultimo episodio delle cronache cittadine ricordiamo quanto avvento in C.so Prestinari nell’aprile 2021, nell’occasione un uomo armato di coltello ha messo in pericolo la serenità e l’incolumità della gente e degli agenti intervenuti, a cui le vostre testate hanno dato ampio risalto). Anche gli agenti della Questura di Vercelli saranno dotati, nei prossimi mesi, della pistola ad impulsi elettrici Taser, infatti da qualche settimana è iniziata la fase di formazione del personale con corsi mirati per l’utilizzo di uno strumento operativo importante. Questo strumento non letale permetterà di ridurre le aggressioni consentendo nel contempo ai colleghi di svolgere al meglio il proprio servizio, in sicurezza e con maggiori tutele. Uno strumento di non violenza che provoca desistenza; difatti, dagli ultimi interventi espletati nelle città in cui la Polizia è già dotata di Taser (attualmente lo stesso è in dotazione in 14 città metropolitane italiane (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Messina e Catania) e quattro capoluoghi di provincia (Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova) i risultati hanno evidenziato come gli interventi di polizia siano diventati più sicuri.



Claudio Castelli e Domingo Miano

rispettivamente Segretario e Segretario Aggiunto

del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia di Vercelli