Vercelli: torna la Processione delle Macchine con un nuovo itinerario

Il 15 aprile, Venerdì Santo, tornerà a Vercelli la secolare Processione delle Macchine.

Istituito nel XVII secolo, il suggestivo rito della Settimana Santa si è svolto l'ultima volta nel 2019. E ora, dopo le due edizioni in tempo di pandemia, quelle del 2020 e del 2021, in cui è stata "sostituita" dalla diretta dalla chiesa di Sant' Andrea, con la preghiera rievocativa sulle stazioni della Via Crucis, la Processione delle Macchine sarà riproposta con un percorso diverso rispetto a quello consolidato.

