Vercelli: Plastic Free ripulirà l'area industriale

Nuova raccolta rifiuti proposta da Plastic Free Vercelli per sensibilizzare sul tema ambientale.

L’appuntamento è fissato per domenica 10 aprile, alle 9.30, con ritrovo al fondo di via Ettore Ara (zona industriale, Motorizzazione civile). È l'ottava iniziativa organizzata dal gruppo cittadino, che in un anno è riuscito a raccogliere oltre 600 sacchi di rifiuti, con una media di dieci chili l’uno.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 8 aprile