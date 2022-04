Tante le iniziative legate all'impresa ciclistica di Samantha Profumo

L’obiettivo era raggiungere 10 sponsor-donatori: ognuno di loro avrebbe dovuto devolvere 300 euro ad associazione oncologica pediatrica (Aop) di Vercelli e al Laboratorio di oncologia del Fondo Edo Tempia di Biella.

Samantha Profumo non solo l’ha raggiunto, ma ampiamente superato: “Sono già 15 i loghi che compariranno sulla mia divisa di gara – annuncia – Lo sponsor tecnico Marcello Bergamo la metterà poi in vendita per beneficenza”. Mancano quasi due mesi alla nuova impresa della ciclista vercellese, l’iniziativa benefica “In sella per la vita” finalizzata alla raccolta fondi contro i tumori: il 4 e 5 giugno la ciclista vercellese sarà infatti in pista per partecipare all’ottava edizione della “24 ore del Montello”, in Veneto. “Le offerte degli sponsor-donatori andranno interamente alle associazioni indicate, io utilizzerò le mie ferie e mi pagherò le spese da sola”, precisa Profumo.

Intanto proseguono le iniziative legate a “In sella per la vita”. “Due dei miei sponsor-donatori di Vercelli, Erika Barbonaglia di Erika Bijoux and more e Damiano Gabotti della cioccolateria 7Sins, da tre anni a questa parte propongono un gioco a scopo benefico – spiega la ciclista - Chiunque può andare da loro e fare la sua offerta per la mia iniziativa: gli verrà consegnato un numero e la vigilia di Pasqua ci sarà l’assegnazione di un “ovone” di cioccolato da 7 chilogrammi e di numerosi altri premi”.

Intanto Samantha Profumo continua a mettere chilometri nelle gambe: “L’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni ha complicato un po’ le cose, ma mi alleno al chiuso grazie alla tecnologia moderna che si applica al ciclismo”. Oltre alle sponsorizzazioni, è possibile per i singoli effettuare donazioni utilizzando i seguenti Iban: Associazione oncologica pediatrica IT 15 L 02008 10010 0001 0512 5045; Fondo Edo Tempia IT 07 R 06085 22300 0000 4061 1675. contattandomi al 347.4005596 o scrivendo a [email protected].

Sulla pagina Facebook "In sella per la vita" si può trovare un aggiornamento sulle varie iniziative.