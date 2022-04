Camion in fiamme: chiusa la Ss11 tra via Manzone e l'uscita per Vercelli

A causa di un mezzo pesante in fiamme sulla carreggiata, la strada statale 11 “Padana Superiore” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra l’uscita per Vercelli e l’intersezione con Via Leonardo Walter Manzone, a Vercelli (km 74,500).

Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Il personale Anas, la polizia stradale, la polizia municipale e i vigili del fuoco sono sul posto per gestire l’emergenza e ripristinare la transitabilità appena possibile (vedi qui il filmato).

Intorno alle 15, tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli sono state chiamate per spegnere l'incendio di un autocarro che trasportava generi alimentari. L'intervento è tuttora in corso.





Seguiranno aggiornamenti