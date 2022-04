L'appello: "Non togliete gli incentivi di 'Industria 4.0'

"Non togliete gli incentivi per Industria 4.0: si tratta del provvedimento che ha generato maggiore sviluppo negli ultimi anni, contribuendo a diffondere tecnologie e cultura dell'innovazione nelle imprese; per questo va rifinanziato".

Lo ha detto il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, intervenendo al convegno "Le priorità di sviluppo per le imprese", organizzato a Torino da Intesa Sanpaolo e Confindustria Piemonte. Intervenendo sul tema della transizione digitale, Filippa ha sottolineato come la velocità del cambiamento sia esponenziale: "I prodotti e i servizi del futuro - ha spiegato - saranno sempre più innovativi, intelligenti, connessi, personalizzati e 'green'. Transizione digitale e transizione verde sono sempre più sinergiche: si parla infatti di 'twin revolution' e dell'avvento di una manifattura sempre più umanocentrica, sostenibile e resiliente. Grazie alla digitalizzazione avanzata, i dati e l'intelligenza artificiale possono aumentare la flessibilità della produzione e rendere le catene del valore più robuste; questo significa utilizzare sempre più una tecnologia che si adatti al lavoratore, piuttosto che il contrario, e usare la tecnologia al servizio di economia circolare e sostenibilità".

"L'industria - ha concluso Filippa - sta cambiando e dovrà continuare a essere supportata in questo percorso, che è promettente ma complesso. Per questo è fondamentale anche lo sviluppo delle infrastrutture: ci servono strade e collegamenti internet efficienti, perché in molte zone manca ancora la banda larga e senza questi presupposti non potremo continuare a essere competitivi".