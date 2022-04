Borgo Vercelli: senso unico alternato dal 5 al 10 aprile

Anas ha programmato il ripristino delle barriere laterali danneggiate dall'incidente avvenuto sulla statale 11 “Padana Superiore” a Borgo Vercelli all’altezza del km 77 (leggi qui).

I dispositivi laterali sono stati fortemente danneggiati a causa dell’incidente nel quale, il 31 gennaio scorso, sono rimasti coinvolti tre veicoli tra cui un mezzo pesante. Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da martedì 5 a fino a domenica 10 aprile sarà in vigore il senso unico alternato per un tratto di circa 200 metri.