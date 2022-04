Il 15 aprile torna la secolare Processione delle Macchine

Vercelli: il 15 aprile, Venerdì Santo, torna la secolare Processione delle Macchine. Istituita a metà del '700, l'ultima volta si svolse nel 2019. Ora, dopo due edizioni, quelle del 2020 e del 2021, in cui è stata "sostituita" dalla diretta dalla chiesa di Sant' Andrea, con la preghiera rievocativa sulle sue stazioni, per ottemperare alle misure anti Covid, la processione sarà riproposta, probabilmente con un percorso ridotto rispetto a quello consolidato. La definizione del tracciato sarà stabilita lunedì 4 aprile nel corso di una riunione che, oltre all'arcivescovo Marco Arnolfo, coinvolgerà Comune e Asl, ma anche le confraternite, gli alpini e i vigili del fuoco che storicamente hanno il ruolo di portantini delle grandi sculture lignee, raffiguranti le diverse scene delle Via Crucis.