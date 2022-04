Pro arrabbiata: "Il pari ci poteva stare"

Occhi da… ossimoro (figura retorica consistente nell'accostare, nella medesima frase, parole che esprimono concetti contrari) nella sala stampa del dopo Pro Varcelli-Padova 0-1: si può infatti avere uno sguardo contemporaneamente sereno, ma incavolato? Evidentemente sì, in chi sa di aver fatto non solo il proprio dovere, ma anche di chi sa che è solo per un soffio che il colpaccio di 1-1 sia stato davvero alla portata. Lo confermano il saluto veloce del ds della Pro Alex Casella e soprattutto le parole del vice trainer della Pro Vercelli Massimiliano Nardecchia: “Siamo qui a rammaricarci perché la squadra ha fatto molto bene e il risultato ci fa arrabbiare. Il Padova è forte ed è stato bravo a capitalizzare una delle poche occasioni che ha avuto. Noi ne abbiamo avute tante, ma non gli abbiamo fatto gol. Una prestazione, la nostra, importante sotto tutti gli aspetti e che ci fa rammaricare per la situazione di classifica che forse avremmo potuto avere. È vero, nel secondo tempo loro sono partiti forte, poi però ci siamo organizzati e risposto bene. Credo che chi abbia visto la partita oggi, possa serenamente dire che un pari ci poteva stare”. Il trainer del Padova Massimo Oddo non fa sconti e onora la squadra dello squalificato Lerda: “Se da un lato non è che sia stata la nostra prestazione più estetica, finalmente ho però visto giocare da parte nostra palloni sporchi, palle recuperate e anche spazzate via in tribuna. Insomma, niente suole, né colpi di tacco, ma tanta concretezza. La Pro Vercelli è probabilmente la squadra più forte che abbiamo affrontato sinora. Il -2 dal SudTirol? Ora il destino è nelle nostre mani (perché tra due settimane, c’è la sfida diretta con gli altoatesini, ndr). Sono contento quando la gara è decisa da chi subentra e devo ammettere che se non ci fossero tutti questi assenti tra le nostre fila, sarei davvero in difficoltà nel comporre l’11 iniziale, perché sono tutti ragazzi fantastici e competitivi”. Il playmaker dei Leoni Mattia Vitale sintetizza invece così il match con i biancoscudati: “Dopo una sconfitta non ci può mai essere soddisfazione, ma l’aver giocato alla pari con una squadra del genere ci può solo dare ancora più fiducia nei nostri mezzi: specialmente per i playoff. Sapevamo che il Padova era la squadra più forte del girone. Sono una squadra attrezzata per andare in Serie B, abbiamo fatto benissimo nel primo tempo: li abbiamo messi in difficoltà. Poi hanno cambiato modulo ed abbiamo perso i riferimenti. Hanno trovato il gol, ma penso che se fosse finita in pareggio sarebbe stato giusto. Siamo calati nella ripresa, ma siamo stati sempre ordinati, insomma: abbiamo fatto una buona partita”.