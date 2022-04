Profumo: "Obiettivo sponsor-donatori raggiunto, ma c'è ancora posto"

«Sono felice di annunciare che l’obiettivo dei 10 sponsor-donatori che devolveranno un’offerta minima di 300 euro all’associazione oncologica pediatrica (Aop) di Vercelli e al Laboratorio di oncologia del Fondo Edo Tempia di Biella è stato raggiunto e superato!».

Prosegue l’itinerario di avvicinamento di Samantha Profumo all’iniziativa benefica “In sella per la vita” finalizzata alla raccolta fondi contro i tumori: il 4 e 5 giugno la ciclista vercellese sarà in pista per partecipare all’ottava edizione della “24 ore del Montello”, che si svolgerà in provincia di Treviso. «Lo sponsor tecnico Marcello Bergamo sta predisponendo la divisa da gara, che verrà poi messa in vendita per beneficenza – spiega Profumo – Se qualcuno volesse aderire all’iniziativa e “salire in sella” virtualmente con me, ha ancora qualche giorno per segnalarmelo contattandomi al 347.4005596 o scrivendo a [email protected]». Oltre ai loghi delle aziende «avrò anche l’onore di indossare lo stemma di due simboli dello sport vercellese, che per ora non anticipo». La preparazione procede passo passo «perché in gara sarò in solitaria ma non da sola – puntualizza la vercellese - Quando si vince ancora prima di partire è davvero una soddisfazione, e il sostegno degli sponsor-donatori è importante, anche visto il momento economico difficile».

Dal punto di vista degli allenamenti «ho già messo nelle gambe 6 ore giornaliere e 200 metri di dislivello e ho ottenuto il supporto del massofisioterapista vercellese Daniele Chiavaro, che già mi aveva aiutata a concludere due Giri d’Italia e un Tour de France - fa sapere Samantha Profumo – Il tutto sotto il controllo del mio medico di famiglia Raffaella Lucca che mi ha predisposto un piano alimentare e del team che mi ha seguita dopo l’operazione». Oltre alle sponsorizzazioni, è possibile per i singoli effettuare donazioni utilizzando i seguenti Iban: Associazione oncologica pediatrica IT 15 L 02008 10010 0001 0512 5045; Fondo Edo Tempia IT 07 R 06085 22300 0000 4061 1675. «Inoltre alcuni dei miei sponsor-donatori organizzeranno alcune iniziative per raccogliere ulteriori fondi, che renderemo note prossimamente», conclude la ciclista.