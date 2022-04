Green pass, è (quasi) addio

Dal 1° al 30 aprile niente Green pass per entrare in negozi, parrucchieri, barbieri, estetisti, uffici pubblici, banche, circoli sportivi (attività all’aperto), centri termali, sagre e fiere, centri educativi per l’infanzia, tavolini dei bar e ristoranti all’aperto.

Nello stesso periodo servirà invece il Green pass rafforzato per accedere a palestre, piscine al chiuso, cinema e teatri, centri benessere, discoteche (dove torna la capienza al 100%), ma anche per entrare in sale gioco, bingo e casinò. Dal 1° maggio non ci sarà più alcun obbligo. E viene abolito il sistema dei colori per le Regioni. Nuove regole anche per la scuola e le quarantene. Scattano da oggi, venerdì 1° aprile, le disposizioni del Governo dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria, durato oltre due anni.

