Vercellese: nessun morto e 61 persone guarite

Nessun morto e 61 persone guarite nel Vercellese.

Sono i dati comunicati dal bollettino regionale: in Piemonte, i ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-2 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 598 (-16 rispetto a ieri) e le persone in isolamento domiciliare sono 52.517.

Sono otto, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti). Il totale diventa 13.197 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.778 Alessandria, 788 Asti, 501 Biella, 1.599 Cuneo, 1.061 Novara, 6.302 Torino, 608 (=) Vercelli, 425 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 988.064 (+2.457 rispetto a ieri), così suddivisi: 84.359 Alessandria, 45.882 Asti, 38.356 Biella, 130.580 Cuneo, 75.879 Novara, 528.186 Torino, 35.146 (+61) Vercelli, 36.089 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.040 extraregione e 9.547 in fase di definizione.

Da domani, venerdì 1° aprile, primo giorno dopo la fine dello stato di emergenza nazionale, i dati quotidiani non saranno più diffusi ma potranno essere consultati ogni pomeriggio sul sito della Regione Piemonte.