Provincia: tutte le opere in cantiere negli istituti superiori

Il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Pier Mauro Andorno fa il punto sulle opere in cantiere e di prossima realizzazione a seguito di una iniziale ricognizione nelle strutture della Provincia.

“Siamo sempre attenti - commenta - nel seguire tutti i cantieri aperti, senza mettere in secondo piano la programmazione. I tavoli aperti sono numerosi per dare una risposta alle esigenze dei nostri studenti”.

I cantieri aperti e di prossima apertura sono i seguenti:

Varallo Alberghiero “G. Pastore” : completamento delle opere di prevenzione incendi. Importo 70.000 euro;

: completamento delle opere di prevenzione incendi. Importo 70.000 euro; Borgosesia Liceo “G. Ferrari” : rifacimento gruppo servizi igienici del primo piano, dove il primo blocco è già stato realizzato nella pausa scolastica natalizia mentre il secondo blocco è programmato per giugno, e realizzazione dell’ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, con inizio dei lavori programmato per il mese di aprile. Importo 75.740 euro;

: rifacimento gruppo servizi igienici del primo piano, dove il primo blocco è già stato realizzato nella pausa scolastica natalizia mentre il secondo blocco è programmato per giugno, e realizzazione dell’ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, con inizio dei lavori programmato per il mese di aprile. Importo 75.740 euro; Borgosesia Itis “Lirelli” : termine del rifacimento della copertura dell’edificio sud entro il mese di aprile. Importo lavori 190.000 euro;

: termine del rifacimento della copertura dell’edificio sud entro il mese di aprile. Importo lavori 190.000 euro; Itis Santhià : termine rifacimento copertura edificio lato ex Itc entro la fine di aprile. Importo lavori 150.000 euro;

: termine rifacimento copertura edificio lato ex Itc entro la fine di aprile. Importo lavori 150.000 euro; Gattinara ITG “Mercurino” : conclusi nel mese di marzo i lavori di rifacimento della copertura dell’ala vecchia. Importo 74.400 euro.

: conclusi nel mese di marzo i lavori di rifacimento della copertura dell’ala vecchia. Importo 74.400 euro. Gattinara Alberghiero “M. Soldati” : ripassatura della copertura per 15.000 euro e completamento delle opere di prevenzione incendi. Importo 100.000 euro. E’ in fase di affidamento anche il primo Lotto di adeguamento sismico per un importo lavori di 187.000 euro;

: ripassatura della copertura per 15.000 euro e completamento delle opere di prevenzione incendi. Importo 100.000 euro. E’ in fase di affidamento anche il primo Lotto di adeguamento sismico per un importo lavori di 187.000 euro; Vercelli Liceo Classico “Lagrangia” : in corso la gara di appalto per il restauro della facciata lato cortile e sistemazione aula magna per un importo lavori di 328.000 euro;

: in corso la gara di appalto per il restauro della facciata lato cortile e sistemazione aula magna per un importo lavori di 328.000 euro; Vercelli Liceo scientifico “A. Avogadro”: in corso la costruzione del nuovo edificio per i laboratori in ampliamento del Liceo. Importo lavori 750.000 euro;

“Tutti i cantieri e gli appalti - continua Andorno - procedono. Stiamo comunque già lavorando per nuovi progetti che vedranno la luce nel prossimo futuro”. Inoltre nella giornata di mercoledì 30 marzo, insieme ai tecnici Marco Crociani, Stefano Cerutti ed al segretario Carlo Stragiotti, il consigliere si è recato al Liceo Scientifico Avogadro per constatare l’avanzamento della costruzione della nuova ala. “Attualmente - conclude Andorno - si è ultimata la gettata di calcestruzzo di costituzione del solaio di copertura. Coscienti che le difficoltà di approvvigionamento sono considerevoli a causa della complicata fase che stiamo vivendo, rimaniamo vigili sulla continuità delle opere in essere”.