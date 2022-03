Rissa con 60 giovani coinvolti: chiuso un locale di corso Rigola

Nella notte del 5 marzo una violenta rissa aveva coinvolto una sessantina di giovani in un locale di corso Rigola.

Ora la Squadra amministrativa della Questura di Vercelli, dopo aver svolto le relative indagini, nella mattinata del 29 marzo ha notificato al titolare dell’esercizio il provvedimento di sospensione della licenza di sala da ballo per la durata di cinque giorni.

Quella notte, al termine di un concerto tenutosi nella sala da ballo, sono arrivate numerose chiamate con le quali veniva segnalata una violenta rissa "in cui erano coinvolti una sessantina di giovani, alcuni dei quali armati di oggetti atti ad offendere che creava gravi disordini nella zona - spiegano dalla Questura - Le volanti prontamente intervenute sul posto, oltre ad individuare a terra segni inequivocabili dei disordini avvenuti nel parcheggio del locale durante la serata, rintracciava nei pressi della sala da ballo alcune giovani, una delle quale ferita da un’arma da taglio, che sono riscorse alle cure dei sanitari del nosocomio vercellese".

Le indagini hanno poi accertato che il servizio d’ordine e sicurezza predisposto dai titolari del locale per il concerto di un noto rapper, era stato affidato a tre persone prive dei requisiti previsti dalla legge, per il personale che svolge tali mansioni, ragione per cui sono stati multati per le violazioni commesse. Inoltre è emerso che era stato un avventore del locale che, per futili motivi e con l’uso anche di un’arma da taglio, aveva aggredito tre ragazze appena maggiorenni dopo l’uscita dalla discoteca. Nel locale, nel corso del concerto erano infatti scoppiate varie liti e tafferugli, senza peraltro che nessuno di titolari o degli incarichi avesse provveduto a segnalare la situazione alle Forze dell’ordine. Già durante le festività natalizie lo stesso locale era stato sanzionato per le violazioni riscontate rispetto alle diposizioni di prevenzione sul Covid.