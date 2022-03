Alluvione 2020: "Soddisfazione per i nuovi fondi per opere pubbliche"

Il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta esprime viva soddisfazione per l’arrivo di nuove risorse da destinare a opere di messa in sicurezza delle zone colpite dall’alluvione del 2020 (leggi qui).

“Il nostro territorio ha pagato un prezzo altissimo in occasione di quel terribile evento - afferma Botta - Frane, allagamenti, esondazioni, paesi isolati, danni gravissimi e, in Valsesia, anche la perdita di una vita umana. Ci siamo rimboccati le maniche e siamo ripartiti con un grande lavoro di squadra che ha coinvolto le comunità e le istituzioni, Comuni, Provincia e Regione".



Per la Provincia di Vercelli sono in arrivo 2,5 milioni che, dice il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Massimo Camandona, “ci consentiranno di avviare i lavori per la messa in sicurezza di tratti di versante nel Comune di Valduggia sulla SP76 della Cremosina, di effettuare lavori di messa in sicurezza del versante con opere di regimazione delle acque della galleria nel Comune di Quarona sulla SP105 e d’intraprendere i necessari lavori di disgaggio e posa di reti armate nel Comune di Borgosesia, oltre alla messa in sicurezza della strada in località Ponte Strona, sulla SP72 Borgosesia-Guardabosone”.

“Ringrazio il presidente Cirio e l’assessore Gabusi per l’attenzione dimostrata - chiude Botta - Temi come la sicurezza, la mitigazione del rischio, la difesa del suolo sono fondamentali e su questi bisogna continuare a investire per tempo. Faccio tuttavia un appello affinché non ci si dimentichi delle tante persone che hanno perso tutto, che han dovuto lasciare la propria casa, che han visto compromessa la loro attività. A loro è importante dare una risposta. In fretta”.