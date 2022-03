Borgo Vercelli: incendio in un appartamento

Verso le 13,15 di oggi, lunedì 28 marzo, due squadre di vigili del fuoco della centrale di Vercelli si sono recate a Borgo Vercelli in via Santa Caterina per l'incendio di un appartamento.

Le due squadre stanno provvedendo (l'intervento è ancora in corso) allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza delle persone: non si registrano feriti.