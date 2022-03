In provincia di Vercelli sessioni online di educazione finanziaria

Torna la prossima settimana, in una veste completamente rinnovata, il consueto appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria e riprendono le iniziative dedicate a tutti coloro che vogliano accrescere le proprie competenze economico-finanziarie.

I cittadini della provincia di Vercelli sono stati invitati alle sessioni didattiche online della durata di 50 minuti con la finalità di fornire loro un contributo concreto e completamente gratuito per aumentarne la consapevolezza ogni qualvolta debbano compiere delle scelte, per sé e per la propria famiglia, in campo finanziario, assicurativo e previdenziale. Gli appuntamenti sono previsti per lunedì 28 marzo alle ore 17.30 e mercoledì 30 marzo alle ore 10. Per chi volesse partecipare è ancora possibile iscriversi e scegliere l’orario preferito visitando il seguente link: https://posteventi.com/ edudigit/b

All’interno degli appuntamenti il focus dei docenti verterà sul tema della previdenza complementare, la pianificazione finanziaria, la protezione, il risparmio e gli investimenti prima di un breve video istituzionale e di uno spazio finale per le risposte alle domande dei partecipanti.