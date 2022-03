Vigli del fuoco di Vercelli: oltre 660 interventi in tre mesi

Oltre 660 (663 per l’esattezza) gli interventi effettuati, da inizio anno, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli.

Tra questi 272 per incendi (boschivi e non), 95 di soccorso e salvataggio e 66 per incidenti stradali. Il comandante Ciro Bolognese illustra nei dettagli le attività degli operatori vercellesi.

