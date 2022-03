Vercelli: una frase di Raineri diventa “Un fiore… per la Pace”

“Un fiore… per la Pace”.

È il titolo della manifestazione in programma per domani, sabato 26 marzo, alle ore 10, nel giardino del seminario. Partendo dalla lettura di una frase di Andrea Raineri, arte e preghiera veicoleranno un messaggio e un impegno concreto per la pace in Ucraina.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 25 marzo