La qualità di Riso Scotti alla conquista della Cina

Riso Scotti è la prima riseria italiana a “sbarcare” in Cina.

Dopo un lungo negoziato diplomatico e tecnico, condotto insieme al mondo imprenditoriale del comparto e ad Airi (Associazione industrie risiere italiane), a seguito del protocollo siglato nell’aprile 2020, è arrivato il via libera delle autorità competenti di Pechino alle importazioni delle varietà da risotto, vere eccellenze del Made in Italy agroalimentare. Il primo container di riso Arborio a marchio Scotti è già stato sdoganato a Shanghai dal distributore Guanyi e un secondo, dove sarà presente anche un quantitativo di riso Carnaroli, sarà pronto a breve, per un totale di oltre 400 quintali consegnati.

Clara Zanacco, Export general manager e Nicola Gorini, Export area manager Riso Scotti per il mercato orientale, raccontano la nuova frontiera che si è aperta per l'azienda pavese.

