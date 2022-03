Prosegue la preparazione di Samantha Profumo alla 24 ore del Montello

«Sabato 19 marzo ho rimesso il numero sulla schiena e sono ritornata a disputare una prova ciclistica: l’ultima volta era stata il 4 maggio 2019, prima della diagnosi di tumore». Samantha Profumo racconta l’emozione del ritorno all’agonismo, avvenuta a Casalrosso, nella II prova Winter Cup Acsi Biella Vercelli, dove ha ottenuto il secondo posto nella categoria Sga Sgb Women, dove ha gareggiato per il velo Club Valsesia di Franco Mango.

Intanto prosegue la marcia di avvicinamento di profumo alla 24 ore del Montello, manifestazione “ultracycling” che si svolgerà in provincia di Treviso sabato 4 e domenica 5 giugno: «Il 21 marzo mi sono ufficialmente iscritta – racconta – Ricordo che farò tutto a mie spese, e il ricavato di offerte e sponsorizzazioni andrà interamente all’associazione oncologica pediatrica (Aop) di Vercelli e al Laboratorio di oncologia del Fondo Edo Tempia di Biella».

A inizio aprile lo sponsor tecnico Marcello Bergamo presenterà la prima bozza della maglia con cui la ciclista vercellese affronterà questa nuova avventura, che sarà arricchita con i loghi degli sponsor che la affiancheranno: «La raccolta sta andando bene grazie all’aiuto di amici e parenti, ricordo che l’offerta minima per stampare il proprio logo sulla maglia è di 300 euro, da devolvere alle due associazioni». Samantha Profumo prosegue con gli allenamenti «mettendo insieme giorno dopo giorno un pezzettino del puzzle che sto ricomponendo dopo la malattia, con tanta gratitudine a chi mi ha tolto il “mostricciattolo” – afferma – Faccio una doppia seduta, all’alba prima del lavoro e in pausa pranzo, mentre il sabato e la domenica li dedico alla corsa veloce o al giro lungo, simulando il dislivello di 460 metri su 33,5 chilometri di giro. La dottoressa Raffaella Lucca mi sta aiutando a preparare un piano alimentare per supportare il lungo impegno fisico».

Oltre alle sponsorizzazioni, è possibile effettuare donazioni personali ad Aop e Fondo Tempia utilizzando i rispettivi Iban: Associazione oncologica pediatrica: IT 15 L 02008 10010 0001 0512 5045; Fondo Edo Tempia: IT 07 R 06085 22300 0000 4061 1675.

Le aziende che hanno aderito alla sponsorizzazione, che si potrà proporre contattando la stessa Profumo (347.4005596; [email protected]) stanno studiando iniziative parallele per coinvolgere i cittadini nelle donazioni: “Marcello Bergamo metterà in vendita il kit gara “a scatola chiusa”, acquistabile rivolgendosi a me o contattando direttamente l’azienda di abbigliamento ciclistico di Castano Pino, che devolverà parte del ricavato alla mia impresa. La floricoltura “Green House” di Vercelli a metà maggio, in occasione della Festa della mamma, proporrà “Una pianta per la vita”, il cui acquisto contribuirà a finanziare il progetto", conclude Samantha.